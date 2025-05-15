Очередная антиазербайджанская провокация в России: кто за ней стоит?

Автор: Акпер Гасанов

Признаться, я не удивлен. То, что принципиальная позиция Президента Азербайджана Ильхама Алиева, продемонстрированная на сей раз в виде отказа посещать Парад победы на Красной Площади в Москве, вызовет истерику в России среди имперски мыслящей части политического бомонда этой страны, было предсказуемо. Как и то, что будет дана команда "фас" разнообразным ручным "цепным псам" российской пропаганды.

Так и случилось. На платформе Dzen.ru появилась откровенно лживая и омерзительная, по форме и содержанию, антиазербайджанская публикация. И тут стоит кое о чем напомнить. Дело в том, что ранее Дзен принадлежал Яндексу, но в 2022 году был продан вместе с новостным агрегатором "Яндекс.Новости" структурам, связанным со "Сбером" и предпринимателем Владимиром Потаниным. Эти активы позже перешли под контроль компаний, аффилированных с медиа-группой "VK", которая, в свою очередь, управляется менеджерами, близкими к российскому государству.

Кроме того, после начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину, в РФ все медийное пространство внутри страны было взято под контроль государства. Говоря конкретнее, все медийные платформы находятся под пристальным вниманием регуляторов и вынуждены адаптироваться к требованиям цензуры и государственной повестки. Дзен, как крупная площадка, не является исключением.

Теперь перейдем к содержанию того, что похоже не только на заливистый лай дворняжки из басни Крылова, но и на шариковский абырвалг. Единственный вопрос, который возник после прочтения данного плода рукоблудия звучит предельно просто - он написан зоофилом или жертвой зоофилии? Уж больно активно автор или авторы дзеновского абырвалга (там предпочли трусливо скрыть свои имена) раскручивает тему овец.

Настолько активно, что "не заметили" новости о том, что 9 мая Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, возложили цветы к памятнику ему, почтили память сынов и дочерей Азербайджана, погибших в борьбе за Победу над фашизмом.

Но бумагомаракам из Дзен не велено было писать правду. Им была дана команда лгать. Поэтому они и не написали о том, что 9 мая глава нашего государства занимался открытием целого ряда объектов на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. На освобожденных, а не на оккупированных и захваченных у другой страны землях - подчеркиваю специально для рукоблудов или рукоблудниц из Дзен

Им же я напомню, что в Азербайджане, имел место свой Парад Победы. Он был проведен по окончании 44-дневной войны, 10 декабря 2020 года, на Азадлыг Мейданы в Баку. Принимали его лично Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также приглашённый в качестве гостя Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. К отсутствию на трибуне президента России Владимира Путина в Баку отнеслись, с пониманием.

С пониманием в нашей стране отнеслись и к тому, что российские военнослужащие не приняли участие в Параде Победы на Азадлыг Мейданы пятилетней давности. В том числе и потому, что участие в этом Параде российской военной техники, правда в виде захваченных у армянских оккупантов трофеев, тогда имело место. Но и об этом, ясное дело, Дзен не упомянул ни словом.

Зато, там привели некий "опрос общественного мнения". Мол, социологическое объединение "ФОКУС", у которого нет весомой и высокой репутации среди мирового социологического сообщества, провело телефонный опрос. Среди граждан непонятно какой страны. Да, там указано, что опрос был проведен среди азербайджанцев. Но были ли это граждане Азербайджана или проживающие в России этнические азербайджанцы - не уточняется. А ведь это - более, чем важный момент.

При этом в любом случае, опрос был политически мотивированным и манипулятивным. О чем свидетельствует и вопрос, поставленный "ФОКУСом".

"Как вы оцениваете отказ президента Ильхама Алиева посетить Парад победы в Москве 9 мая?".

Даже как-то неудобно напоминать о том, что помимо Президента Азербайджана на Парад победы в Москву не поехали лидеры огромного числа государств. Соответственно, упоминание в опросе именно главы нашего государства четко указывает на заранее подготовленный, провокационный характер "опроса".

В реальности все должно было звучать иначе. Например, можно было бы задать вопрос:

"Как вы оцениваете отказ руководителей столь большого числа стран мира участвовать в Параде победы на Красной Площади?".

Этого не было. Одного данного факта достаточно, чтобы понять, что перед нами - примитивно подготовленная и еще более примитивно реализованная антиазербайджанская провокация.

Тут укажу на то, что чисто теоретически и технически не составляет труда поручить проведение какого-либо соцопроса в Азербайджане, поручив это дело Центру социальных исследований, который возглавляет депутат Милли Меджлиса Захид Орудж. Заслуживший авторитет в мире социологов ЦСИ мог бы узнать мнение граждан Азербайджана на причины и последствия российского украинской войны. Только вот сделано было бы это по всем правилам социологии. При этом, вполне возможно, что данный соцопроса могли бы сильно шокировать очень многих в России.

Я лично вполне уверен, что большинство опрошенных назвало бы Россию страной-оккупантом, на которой лежит вина за разрушение огромного числа некогда цветущих украинских городов, за Геноцид в Буче иные преступления против человечности. Почему я уверен в такого рода ответах большинства опрошенных? Потому, что Азербайджан сам пережил оккупацию 20% своих земель, видел превращенные в руины азербайджанские города, столкнулся с Геноцидом в Ходжалы. Боль и трагедии украинцев близки и понятны очень многим гражданам нашей страны. Что, на мой взгляд, вполне могло бы найти свое отражение в опросе от ЦСИ на соответствующую тему, будь он проведен. И об этом, в числе всего прочего, имело бы смысл подумать как тем, кто осуществил очередную антиазербайджанскую информационную провокацию, так и тем, кто ее заказал.