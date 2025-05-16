Xiaomi выпустила премиальный напольный кондиционер

Компания Xiaomi представила напольный кондиционер премиум-класса Mijia Ultra-Efficient Standing Air Conditioner (3HP), ориентированный на высокую производительность и всесезонное использование.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал ITHome.

По заявлениям Xiaomi, кондиционер способен охлаждать помещения всего за 40 секунд, а также имеет функцию обогрева, что делает его универсальным решением для круглогодичной эксплуатации.

Воздушный поток устройства достигает объема до 1752 куб. м/ч, а направляющие жалюзи с углом поворота до 115 градусов обеспечивают равномерное распределение воздуха на расстоянии до 13 метров. Заявленная скорость нагрева помещения составляет всего 80 секунд.

В кондиционер встроена система самодиагностики по 122 параметрам и функция самоочистки, при которой устройство автоматически формирует ледяной налет на теплообменнике, а затем растапливает его и сушит радиатор при температуре 56 градусов цельсия, минимизируя накопление бактерий и вирусов. Кроме того, в кондиционере установлены антибактериальные и противоплесневые фильтры с эффективностью до 99%.

Габариты внутреннего блока составляют 1868 мм в высоту, наружного - 943х670х396 мм при массе в 39 кг. Диапазон рабочих температур составляет от -32 до +60 градусов цельсия, что позволяет использовать устройство в суровых климатических условиях. Управление возможно как с помощью пульта, так и через мобильное приложение Mijia или голосовые команды.

Розничная цена устройства на рынке Китая составляет 4999 юаней. Появится ли Mijia Ultra-Efficient Standing Air Conditioner (3HP) за пределами КНР, не уточняется.