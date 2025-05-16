Автор: Лейла Таривердиева

16 мая в столице Албании Тиране пройдет 6-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), на который соберутся главы государств и правительств 44 европейских стран.

Эта платформа была основана в октябре 2022 года, когда в Праге прошла первая встреча в рамках ЕПС, собравшая глав 44 государств. Заявленными целями нового формата являются расширение политического диалога и сотрудничества, укрепление безопасности, стабильности и процветания европейского континента, а также обеспечение обменов между Европейским Союзом и государствами, не входящими в него. ЕПС не является организацией, это просто платформа, на которой можно встретиться и обсудить насущные проблемы Европы и мира.

Саммиты проводятся дважды в год, и саммит в Тиране будет шестым по счету. Учитывая относительную стабильность в количестве посещающих встречи ЕПС руководителей государств, можно говорить о том, что инициатива прижилась и уже начинает играть свою роль в выработке решений и сверке часов.

Надо сказать, что инициатива Европейского политического сообщества принадлежит Президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В 2022 году Франция председательствовала в Евросовете, и инициатива должна была ознаменовать успех французского председательства. В этот раз инициатива Макрона оказалась удачной, потому что новые геополитические реалии требуют новых подходов и понимания, что судьба Европы решается не только в Евросоюзе. В условиях, когда действующие международные и европейские структуры превратились в клубы, продвигающие интересы отдельных стран и кругов, была необходима новая платформа, с более широкими географическими рамками и менее закостенелыми понятиями. Тем более это важно сегодня, когда мир переживает второй после начала войны в Украине период турбулентности. Европу, а также ее соседей, все это касается в первую очередь. Поэтому формат, не предусматривающий жестких географических рамок, условий и неприемлемых требований, получил продолжение. ЕПС стало широкой дискуссионной площадкой без условностей.

Можно ли решать проблемы Европы без участия таких стран, как Азербайджан? Не то чтобы наша страна была могуча и всесильна, но она занимает ключевую позицию на стыке Европы и Азии, Востока и Запада, Севера и Юга. В новых геополитических реалиях эти преимущества становятся особенно востребованными. К тому же, Азербайджан подтвердил статус сильного и дееспособного государства, восстановив свою территориальную целостность. Всё это позволило нашей стране войти в число не просто региональных, а решающих игроков в Южном Кавказе.

Азербайджан получил приглашение участвовать в новой платформе со дня создания ЕПС. Президент Ильхам Алиев по приглашению тогдашнего главы Евросовета Шарля Мишеля принял участие в работе саммита, открывшегося в Праге 6 октября 2022 года. Международный авторитет Азербайджана и его лидера непререкаем, и присутствие такого политика, как Ильхам Алиев, было, можно сказать, обязательным. Примечательно, что уже тогда многие участники саммита обращались к Азербайджану как к стране, обладающей важным посредническим потенциалом в чувствительных региональных и международных вопросах.

Отметим, что за несколько дней до открытия саммита в Праге, азербайджанский лидер участвовал в открытии интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии. Это событие стало одним из важнейших на тот момент для Европы, учитывая нарастающий российско-украинский конфликт и приближающуюся зиму.

В Праге Президент Азербайджана принял участие в круглом столе на тему "Мир и безопасность на Европейском континенте". Многие обратили внимание, что на совместном фото участников он стоит в центре в первом ряду. Это фото говорило само за себя.

Президент Ильхам Алиев стал участником и 2-го саммита Европейского политического сообщества, проходившего 1 июня 2023 года в Молдове.

Азербайджанский лидер принял участие в круглом столе, посвященном вопросам энергетической безопасности. Как раз накануне саммита ЕПС, 31 мая, начала работу Бакинская энергетическая неделя, на которую съехались сотни компаний со всего мира, в том числе из стран Евросоюза. На сегодня уже 10 стран ЕС получают азербайджанский газ, а несколько стоят в очереди за азербайджанским топливом. Но не только и даже не столько энергетическая зависимость европейцев позволяет Азербайджану чувствовать себя уверенно на любой европейской площадке. Азербайджан реально суверенен и самодостаточен. Ему ничего не нужно от Европы, кроме расширения круга друзей и взаимовыгодного партнёрства.

В этом контексте важно отметить, что Азербайджан всё активнее реализует свои интересы не только на региональном, но и на глобальном уровне, в том числе через поддержку стран Глобального Юга, выступая против неоколониальных подходов и дискриминации по признаку принадлежности к развивающимся государствам. Одним из ярких примеров такой позиции стала реакция Азербайджана на глобальный кризис в здравоохранении. В период пандемии COVID-19 Баку открыто выступил против "вакцинного национализма" и поддержал справедливое распределение медицинских ресурсов.

Президент Ильхам Алиев из-за плотного графика не принял участия в 3-м и 5-м саммитах ЕПС, проходивших соответственно в испанской Гранаде и в Будапеште.

4-й саммит, состоявшийся 18 июля 2024 года в Оксфорде, был насыщен для азербайджанского лидера встречами. Помимо участия в обсуждениях, он провёл множество двусторонних встреч. Многие участники саммита выразили желание встретиться с главой Азербайджана и обсудить насущные проблемы. Ильхам Алиев был окружен вниманием европейских лидеров. Это была демонстрация успешной внешней политики Баку и растущего авторитета лидера Азербайджана. Несмотря на все нелицеприятные кампании против нашей страны, европейские политики понимают значение партнерства с Азербайджаном и дружбы с его Президентом.

В ходе саммита в Оксфорде Ильхам Алиев принял участие в круглом столе на тему "Энергетика и связь". В ходе обсуждений он рассказал европейским партнерам о планах Азербайджана относительно газопоставок в Европу. К 2027 году страна намерена удвоить поставки. "Европейская комиссия считает Азербайджан надёжным партнёром в области энергетики, а также общеевропейским поставщиком газа. Это огромная ответственность, и, конечно, мы стараемся сделать всё для того, чтобы к 2027 году выполнить наше обязательство по поставкам 20 млрд кубометров только в ЕС. Это наша цель. Для этого у нас есть и ресурсы, и инфраструктура. Нам нужно ускорить переговорный процесс с новыми партнёрами, прежде всего со Словенией и Словакией, и поработать над увеличением поставок газа на существующие рынки", - сказал глава государства.

В Оксфорде Президент Ильхам Алиев затронул и тему демонизации нефтегазодобычи. Но не стал тогда в неё углубляться, оставив свои комментарии на потом. Эти комментарии прозвучали в ходе климатической конференции COP29 в Баку в ноябре того же года. Азербайджанский лидер доходчиво донёс до европейцев, что увеличение поставок и расширение добычи требует наличия гарантий от покупателей и инвестиций. Европа ждёт от Азербайджана выполнения соглашения, подписанного в июле 2022 года между Баку и Еврокомиссией, но в свете своей программы декарбонизации отказывается от инвестирования в проекты, связанные с ископаемым топливом. Параллельно у добывающих стран пытаются сформировать комплекс вины. Баку выступает против такой политики и открыто говорит об этом, подчеркивая, что обеспечение энергетической безопасности Европы не может строиться на идеологических перекосах.

Нынешний, 6-й по счёту саммит Европейского политического сообщества будет посвящён темам европейской политической и экономической безопасности и роли нового поколения в формировании будущего Европы. Темы актуальные, и Азербайджану тут есть что сказать.

Следующий, 7-й саммит ЕПС назначен на 2 октября 2025 года в Дании.