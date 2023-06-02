От Рейкьявика до Баку: подробности формирующейся политической концепции

Автор: Лейла Таривердиева

В Молдове в четверг, 1 июня прошел второй саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). В нем приняли участие лидеры около 50 стран, а также руководители структур Евросоюза. Обсуждались вопросы мира, энергетики, безопасности, интеграции и миграции, конфликты и, конечно же, война в Украине.

Первый саммит ЕПС состоялся в Праге в октябре. Нельзя сказать, чтобы он оставил какой-то серьезный след в европейской политике. Не все пока что понимают, для чего новый формат при наличии в Европе достаточного количества управляющих и принимающих решения структур и дискуссионных площадок. Выдвигая инициативу в мае 2022 года, Президент Франции Эммануэль Макрон хотел отметить этим новшеством председательство своей страны в Совете Евросоюза. Политика Макрона известна своей, скажем так, эксцентричностью, однако в данном случае его инициатива, как не странно, действительно может оказаться полезной. Новая геополитическая реальность требует новых подходов и понимания, что Европа это не только Евросоюз.

Сегодняшняя геополитика преподносит сюрприз за сюрпризом. Чтобы справиться с ситуацией, необходим выход на арену новых форматов, более широких и более ориентированных на сотрудничество, менее формализованных и отягощенных массой внутренних правил и обязательств. Узконаправленное географическое, политическое и экономическое мышление не дает выйти за рамки возможностей, которых уже недостаточно. Действующие международные и европейские структуры это больше клубы по интересам, точнее, клубы, обеспечивающие интересы определенных стран и групп, вокруг которых выстраиваются более слабые и зависимые. Особенно заметно это стало, когда к ЕС начали присоединять страны бывшего соцлагеря. Выход той же Великобритании из Евросоюза был не результатом каприза, а продуманным решением, вызванным объективными причинами. Принципы интеграции оказались несовершенными и для самодостаточной британской державы неприемлемыми.

Одна из важнейших функций международных организаций это решение проблем. Но, согласитесь, трудно вспомнить, когда бы серьезный международный кризис или конфликт был решен усилиями каких-то структур. Они честно заседают, обсуждают, голосуют, принимают резолюции, кого-то осуждают, кому-то поют хвалу, однако это не ведет к решению проблемы. Исключение могут составлять гуманитарные кризисы в странах третьего мира, куда общими усилиями основные акторы доставят пару конвоев с гуманитарной помощью и запишут это себе в актив, включая в отчеты и доклады. Когда же речь идет о серьезном столкновении интересов, скрепленные уставами и меморандумами усилия распадаются на куски. Взять хотя бы Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе - ОБСЕ. Для чего существует эта структура, не очень понятно. Она не играет никакой роли, не имеет никакого авторитета, не способна регулировать процессы и разрешать конфликты - не военным, а дипломатическим путем, с использованием таких инструментов, как международное право и диалог. Почти тридцать лет ОБСЕ участвовала в урегулировании карабахского конфликта. Ее участие не только не продвинуло решение вопроса, но и завело его в тупик, единственным выходом из которого оказалась война.

Та же ОБСЕ многие годы занималась, так сказать, урегулированием и других конфликтов на постсоветском пространстве, и ни один из них не разрешен. Достаточно сказать, что проблема аннексии территорий Украины вместо того, чтобы быть поставленной на правильные рельсы еще в момент зарождения, вылилась в ситуацию, перевернувшую всю мировую геополитику с ног на голову. Ныне процессы дошли до той стадии, когда никто не может давать прогнозов о том, как они будут развиваться. Ситуация полностью вышла из-под международного контроля, не сработали никакие механизмы.

Президент Украины Зеленский приехал в Кишинэу, как отмечали журналисты, в подавленном настроении. А в каком настроении должен быть глава государства, столицу которого накануне бомбили?

Много чего было сделано неправильно. Международные институты должны понимать, что уже вспыхнувший военный конфликт гаснет только после победы одной из сторон. Никакие наблюдательные миссии, мониторинги и резолюции не способны его остановить. Международные усилия нужны для того, чтобы войны предотвращать, а не прекращать. Для того и созданы многочисленные институты, имеющие тысячи сотрудников. Наверное, все это не имеет смысла - ведь достаточно было бы пары трезвомыслящих специалистов, которые смогли бы объяснить европейцам, насколько непродуктивно и чревато признание независимости Косова. Сегодня ситуация в этой части Европы снова готова взорваться.

Признанием независимости сепаратистского образования назло Сербии и поддерживающей ее России, Европа подложила под себя мину замедленного действия. Сепаратизм он такой - ему покажи палец и он постарается отхватить всю руку. Справедливости ради отметим, что США и Евросоюз последнюю выходку руководства Косова не одобрили и раскритиковали такое недемократичное поведение своих подопечных. Как пишут СМИ, даже рассматривается отзыв участия косовских военных в учениях НАТО и торможение процедуры вступления полупризнанного образования в ЕС. Президент Сербии Александр Вучич, хотя и привел армию в боеготовность, но настроен добиться погашения пожара и обратился к оставшимся в Косово соплеменникам отстаивать свои права мирным путем.

Если война России против Украины это очень тяжелый вопрос, то данному конфликту можно не дать разрастись, если действовать правильно.

Кстати, в Косово тоже действует миссия ОБСЕ...

Но вернемся к нашей теме. Большинство из существующих международных институтов ограничены географией, уставом и другими факторами. А в современном мире наиболее продуктивным форматом будет тот, в котором сотрудничество не подразумевает унификации правил и процедур. Для прочности организации совсем не обязательно принимать устав и собирать подписи участников, достаточно взаимопонимания и взаимного интереса. Участие в европейском формате не должно быть привилегией, доступной не каждому, оно не должно быть также возможностью существовать за чужой счет. Кроме того, когда взаимодействие основано на общих интересах, не будет двойных стандартов, так омрачающих имидж европейских и международных структур. А как раз сегодня у Европы появились очень актуальные общие интересы, заставляющие их взглянуть на Азербайджан в ином ракурсе.

Европейское политическое сообщество, возможно, будет выгодно отличаться от других форматов. Оно будет неформальным и охватит все географическое пространство Европы от самой северной европейской столицы - Рейкьявика до Баку. Пока что нет конкретики относительно того, какую форму примет взаимодействие на этой площадке в будущем. Прошел только второй саммит, и мнения по этому поводу пока звучат разные. Главное, что организация носит общеевропейский характер и не требует для стран испытательного срока, внедрения каких-то противоречащих их интересам реформ, программ партнерства, превращающихся в долгоиграющую пластинку без надежды дослушать ее до конца. По всем признакам, ЕПС будет широкой дискуссионной площадкой, где будут обсуждаться актуальные проблемы, проводиться встречи на уровне лидеров и решаться вопросы двусторонней и многосторонней повестки.

Азербайджан получил приглашение к участию в Сообществе с первых его дней. Наша страна не является членом Евросоюза и никогда не ставила такой задачи, в связи с чем не проявляет особой активности в рамках Восточного партнерства, а предпочитает непосредственное сотрудничества со странами ЕС, среди которых у Баку много друзей и партнеров. До сих пор нет единого мнения относительно того, где заканчивается Европа и начинается Азия. Азербайджану, в принципе, нет разницы, как называться - европейским или азиатским государством. Исторически находясь на стыке этих двух пространств, он не видит никаких проблем для себя и не имеет комплексов. И его партнерство с ЕС связано не с географией. Как раз накануне саммита ЕПС, 31 мая начала работу Бакинская энергетическая неделя, на которую съехались сотни компаний со всего мира, в том числе из стран Евросоюза. Треть стран ЕС уже получают или начнут получать в скором времени азербайджанский газ, еще несколько выражают интерес к покупке голубого топлива в Азербайджана, а также к продвигаемым им энергетическим проектам с Центральной Азией.

Но не только и даже не столько энергетическая зависимость европейцев позволяет Президенту Азербайджана держаться столь уверенно и спокойно среди европейских коллег. Дело в том, что Азербайджану от Европы ничего не нужно, он ни от кого ничего не ждет и ни у кого ничего не просит. Как недавно заявил в Москве Ильхам Алиев, мы добились полной экономической независимости, которая дает нам возможность проводить и независимый внешнеполитический курс. Реально независимая страна, способная сама решать проблемы, ничего не ищет, кроме расширения круга друзей и взаимовыгодного партнерства.

Возможно, Европейское политическое сообщество сможет дать и то, и другое.