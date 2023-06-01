Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем ланче в рамках Саммита Европейского политического сообщества

1 июня в Кишинэу в рамках 2-го Саммита Европейского политического сообщества состоялся рабочий ланч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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