https://news.day.az/officialchronicle/1569692.html Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем ланче в рамках Саммита Европейского политического сообщества
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем ланче в рамках Саммита Европейского политического сообщества
1 июня в Кишинэу в рамках 2-го Саммита Европейского политического сообщества состоялся рабочий ланч.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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