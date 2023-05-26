Азербайджан сам выбирает партнеров - и так будет всегда

Автор: Лейла Таривердиева

В Москве прошел очередной саммит ЕАЭС. Страны-члены решали свои многочисленные проблемы, которые появились на свет в связи с войной в Украине и последовавшими за ней санкциями в отношении России. Новая геополитическая ситуация создала немало трудностей не только самой Российской Федерации, но и ее союзникам и экономическим партнерам. В первую очередь странам, членствующим в Евразийском экономическом союзе, фундаментом которого является обложенная санкциями РФ. Более того, эти проблемы охватывают сегодня весь Евразийский континент, и пытающиеся отрицать этот очевидный факт только обманывают самих себя.

Хотя наша страна не является членом ЕАЭС и никогда не строила подобных планов, в двустороннем формате она поддерживает тесное сотрудничество со всеми членами организации, за исключением Армении. Наверняка многие помнят, как лидеры Казахстана и Беларуси в прежние годы блокировали попытки Еревана толкнуть организацию на шаги, противоречащие интересам Азербайджана. В ЕАЭС, как, кстати, и в ОДКБ, у нас больше друзей, чем недругов. Не стоит воспринимать ЕАЭС как исключительно "российский" или "пророссийский"" союз. Да, первоначально так все и задумывалось, но сегодня это международная организация, в которую входят страны, проводящие независимую политику (опять же - за исключением Армении). Тот же Казахстан за последний год не раз это демонстрировал, показав себя очень сильной фигурой на евразийской шахматной доске.

В конце концов, мы все находимся на одном географическом пространстве, о чем тоже не стоит забывать.

Тем не менее, дату нынешнего саммита в Москве мы вряд ли вспомнили бы, если бы на тот же день не был запланирован московский раунд переговоров в верхах о нормализации между Азербайджаном и Арменией. Президент Ильхам Алиев посетил российскую столицу для встречи с Николом Пашиняном, а не ради присутствия на саммите. Если бы не переговоры о мире, вероятнее всего, он бы ответил на приглашение Путина участием онлайн, как лидеры Узбекистана, Кубы и Таджикистана. Случайно или не случайно Москва решила все это совместить, гадать не будем. Возможно, это была наиболее приемлемая дата для всех трех сторон. У Азербайджана на носу День независимости, в Армении тоже какой-то праздник, а после - саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе, на полях которого также ожидается неформальная встреча глав двух государств. Российская сторона старалась успеть застолбить свой участок в переговорном процессе до кишиневского форума. Что ж, у каждого свои интересы, главное - чтобы они не противоречили нашим. А в данном случае интересы Азербайджана ничуть не пострадали.

Следует уточнить - Президент Азербайджана впервые присутствовал и выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского совета в качестве гостя, а не лидера страны, имеющей на ЕАЭС какие-то планы. И хотя российская сторона устроила вокруг этого факта некоторый ажиотаж, никаких далеко идущих выводов делать не стоит. Вряд ли в Москве станут отрицать, что хотели бы видеть такого весомого политика, как Ильхам Алиев, за круглым столом ЕАЭС в качестве лидера страны-члена, однако азербайджанской стороне это не нужно. Как, кстати, и вступление в Евросоюз. Во-первых, членство в одной организации с Арменией это лишняя головная боль. Во-вторых, для самодостаточной страны двустороннее сотрудничество с партнерами гораздо выгоднее союзного формата. И, в-третьих, Азербайджан не намерен отказываться от сбалансированной политики и своей экономической независимости. Тем более, в нынешних непростых условиях. Азербайджан остается приверженным равноудаленной позиции и продолжает свою собственную линию. И так было всегда.

Президент Ильхам Алиев коротко и четко дал понять, что представляют собой возможности Азербайджана. Особое внимание в его выступлении привлекли вот эти слова: азербайджанская экономика демонстрирует устойчивость, и мы добились полной экономической независимости, которая дает нам возможность проводить и независимый внешнеполитический курс. Наша экономика самодостаточна и не нуждается в поддержке извне. Внешний долг страны находится на уровне менее 9 процентов, а валютные резервы превышают внешний долг в 10 раз.

Вот так в двух-трех предложениях сказано о том, что Азербайджан находится на том уровне, когда может пребывать в свободном плавании, не прибиваясь ни к каким берегам.

Успешность страны измеряется количеством желающих видеть ее своим партнером. А Азербайджан - желанный гость на многих международных площадках, не только в ЕАЭС. Напомним, например, об участии Президента Ильхама Алиева на прошлогоднем саммите ШОС в Самарканде. Участие азербайджанского лидера ознаменовалось не только сильной речью, содержащей важные меседжи, но и многочисленными встречами на полях форума. Азербайджан не является членом Шанхайской организации сотрудничества, однако это не мешает ему быть одним из важных партнеров многих стран-членов ШОС. В том числе такого экономического гиганта, как Китай.

Азербайджан всегда готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Возвращаясь к Европейскому союзу, отметим, что наше взаимодействие со странами-членами организации находится вне ее рамок, но это не является помехой. Как сказал в своем выступлении Ильхам Алиев, товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС в 2022 году вырос на 31 процент и составил около 5 миллиардов долларов. За первые четыре месяца текущего года рост составил уже 38 процентов. То есть сотрудничество между Азербайджаном и странами-членами Евразийского союза идет успешно и не нуждается во втискивании в рамки определенного формата. Это сотрудничество успешно развивается на протяжении тридцати лет, подчеркнул Президент Азербайджана, добавив - кроме Армении. Однако он дал надежду и оставшейся в одиночестве соседке, заметив, что имеются серьезные предпосылки для нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе признания территориальной целостности и суверенитета друг друга.

Это значит, что в дальнейшем Армения тоже может войти в те 38 процентов роста взаимного товарооборота, если начнет хорошо себя вести. Между тем, из глупых препирательств Пашиняна, устроенных на заседании, не видно, что это произойдет очень скоро.

Некоторые полагали, что азербайджанская сторона на фоне брюссельского успеха откажется разговаривать с Пашиняном в Москве, да еще во время саммита ЕАЭС, оставив решение вопросов на анонсированную Шарлем Мишелем июльскую встречу в Брюсселе. А почему Баку должен был это делать? По большому счету, Азербайджан не особо интересует, где проходят переговоры и где достигаются договоренности - в рамках московского, брюссельского, вашингтонского или какого-либо другого формата. Главное для азербайджанской стороны - чтобы в конечном итоге был достигнут результат. Если бросить взгляд назад, то где только не проходили переговоры (к сожалению, безуспешные) по армяно-азербайджанскому урегулированию за четверть века. Азербайджан всегда старался использовать любую возможность для продвижения вопроса хотя бы на шаг вперед. Даже сейчас, будучи победителем и самостоятельно вернув международному праву его потерянное лицо, Азербайджан продолжает терпеливо, шаг за шагом двигаться к окончательному миру. Хотя имеет все возможности сделать это быстрее и с большими гарантиями, в чем, думается, никто не сомневается. Но дипломатический путь предпочтительнее, так как позволяет обойтись без жертв и разрушений. Поэтому Ильхам Алиев согласился на встречу в Москве на полях саммита ЕАЭС. И поэтому он поедет в Кишинев, несмотря на то, что к его столу собирается присесть Эммануэль Макрон.

Процесс, наконец, приобрел позитивные тенденции, и нужно стараться не дать ему остановиться. А рудиментарные элементы все равно отпадут сами собой. Президент Азербайджана знает, что делает. Не стоит в этом сомневаться.