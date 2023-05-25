Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора, и это - наше право

Что касается Зангезурского коридора, если внимательно послушать мое выступление, в нем сказано "что Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора". Это наше право, инициировать все что угодно. То, что мы считаем правильным, легитимным, разумным, и то, что, кстати, поддерживается в том числе и Российской Федерацией и другими вовлеченными в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном сторонами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, отвечая на необоснованные обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.