Президент Ильхам Алиев в Кишинэу принял участие в круглом столе, посвященном энергетической безопасности

1 июня в столице Молдовы Кишинэу в рамках 2-го Саммита Европейского политического сообщества состоялся круглый стол, посвященный вопросу энергетической безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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