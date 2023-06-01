https://news.day.az/officialchronicle/1569691.html Президент Ильхам Алиев в Кишинэу принял участие в круглом столе, посвященном энергетической безопасности
Президент Ильхам Алиев в Кишинэу принял участие в круглом столе, посвященном энергетической безопасности
1 июня в столице Молдовы Кишинэу в рамках 2-го Саммита Европейского политического сообщества состоялся круглый стол, посвященный вопросу энергетической безопасности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре