Какова текущая ситуация в реках Азербайджана?

Национальная гидрометеослужба представила данные о текущей ситуации в реках Азербайджана.

Как передает Day.Az, в Национальной службе гидрометеорологии сообщили, что по состоянию на 09:00 утра 16 мая, согласно информации, поступившей с автоматических гидрологических станций, в ряде рек страны зафиксировано повышение уровня воды.

Так, в населенном пункте Гырагкесемен, уровень воды повысился на 26 см. Расход воды составляет 763 кубометра в секунду, что соответствует 102% от климатической нормы.

В пункте Ганых-Джелайир уровень воды поднялся на 46 см, а расход составил 339 кубометров в секунду - это 167% от нормы.