В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о репрессиях, которые устраивает президент Франции Эммануэль Макрон.

Day.Az представляет публикацию:

Во Франции начались настоящие политические репрессии против тех, кто смеет говорить правду о провальной политике Макрона - в том числе на Южном Кавказе и, в частности, об Азербайджане. Известный французский журналист, публицист и главный редактор издания La Gazette du Caucase Жан-Мишель Брюн сообщил, что стал жертвой политического преследования за свою независимую позицию. Брюн рассказывает, что при возвращении в Париж из ОАЭ он был задержан и подвергся допросу, а после включен в списки "опасных для государства".

"Вернувшись из обычной поездки в ОАЭ, я столкнулся с шокирующей процедурой в аэропорту Парижа. Автоматические рамки погранконтроля упорно отказывались меня пропускать, и меня направили к Пограничной полиции. Полиция допрашивала меня 45 минут и после проверки документов, включая внимательное изучение визы Азербайджана, меня уведомили о включении в так называемый "список S" - базу людей, которых французские власти считают "потенциальной угрозой для национальной безопасности". Почему? В чем причина? В том, что я неоднократно бывал в Азербайджане, участвовал в конференциях по мультикультурализму, поддерживал суверенное право страны защищать свои земли, выступал против дискриминации мусульман и писал книги, в которых открыто разоблачал неоколониальные амбиции Запада", - пишет Брюн.

Более того, "страшное преступление" по версии парижских властей - он пожимал руку Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

По сути, во Франции начали наказывать за инакомыслие. За правду. За независимую журналистику.

Брюн подчеркивает, что для властей в Париже любое сотрудничество с Азербайджаном теперь воспринимается как измена - особенно на фоне активного давления армянских лоббистских кругов. "Меня записали в террористы просто за то, что я не согласен с официальной пропагандой, за то, что посмел заявить: Азербайджан - не агрессор, а жертва. И этот случай не единичен. Журналисты, академики, общественные деятели, выступающие в защиту Азербайджана и правды о Южном Кавказе, подвергаются давлению, обыскам, допросам, угрозам. Франция Макрона становится страной, где свобода слова постепенно превращается в пустой звук. Спасибо, господа Дарманен и Ретайо, за это "повышение" - вы невольно сделали из меня символ свободы выражения мнения", - иронизирует Брюн.

Франция превращается в страну, где журналистов преследуют как террористов, если они ставят под сомнение официальную линию партии, подчеркнул журналист. "И все это - под эгидой президента Макрона, который в 2017 году клялся быть гарантом свободы слова, демократии и национального единства. Сегодня этот образ окончательно разрушен - Францией управляют те, кто боится правды, идущей с Востока. Свобода слова во Франции мертва. Власть, поддавшаяся давлению лобби и панике перед альтернативным мнением, превращает свою страну в полицейское государство", - заметил французский журналист.