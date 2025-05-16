SOCAR запустила первую скоростную зарядную станцию для электрофур в Швейцарии

На автозаправочном комплексе Kölliken Nord, расположенном вдоль швейцарской автомагистрали A1, открылась первая скоростная зарядная станция SOCAR для электрических грузовиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в SOCAR Energy Switzerland.

новая зарядная станция позволяет заряжать электрофуры с мощностью до 400 кВт, что обеспечивает быстрое и экологичное обслуживание без вредных выбросов.

Также на площадке установлены четыре зарядные станции SOCAR Charge Express для легковых электромобилей с мощностью до 200 кВт.

Открытие объекта стало частью стратегии компании по развитию инфраструктуры для устойчивого транспорта и поддержке перехода к экологически чистой мобильности.

В SOCAR отметили, что в настоящее время планируется строительство аналогичных станций в других точках, что позволит последовательно расширять сеть скоростной зарядки для электрического грузового транспорта.