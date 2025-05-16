В Нахчыван доставлены останки шехида Мухтара Мамедова

16 мая в Нахчыван доставлены останки погибшего в первой Карабахской войне шехида Мухтара Байрам оглу Мамедова - уроженца села Демирчи Садаракского района, считавшегося пропавшим без вести и личность которого была установлена спустя почти три десятилетия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Нахчывана гроб, завернутый в трехцветный флаг, встретили члены семьи шехида, родственники, представители властей.

Был произведен залп, прочитаны молитвы, у гроба выстроен почетный караул.

Отметим, что церемония прощания с шехидом пройдет в его родном селе Демирчи Садаракского района.

Мухтар Байрам оглу Мамедов родился в селе Демирчи и добровольцем участвовал в боях за Карабах. Пропал без вести 26 января 1994 года в боях против армянских оккупантов на территории села Ашагы Абдурахманлы Физулинского района.