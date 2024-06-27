В Азербайджане изменяются требования к биологически активным продуктам питания

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах" и "О рекламе"".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на основании документа, согласно поправке в закон "О лекарственных средствах", биологически активные пищевые продукты - это пищевые продукты, предназначенные для обогащения рациона питания, состоящие из одного или нескольких нутриентов и других биологически активных веществ, обладающих питательным и физиологическим действием, суточная доза приема которых определена и дозирована (в капсулах, таблетках, ампулах, каплях и других аналогичных формах).

Биологически активные пищевые продукты в то же время должны соответствовать требованиям закона Азербайджанской Республики "О безопасности пищевых продуктов".

В рекламе биологически активных пищевых продуктов должна быть указана информация о том, что они не являются лекарственными средствами и не обладают лечебными свойствами, а также указан регистрационный номер, подтверждающий их регистрацию в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О безопасности пищевых продуктов".

Соответственно, согласно изменению, внесенному в закон "О рекламе", в рекламе биологически активных пищевых продуктов должна быть указана информация о том, что они не являются лекарственными средствами и не обладают лечебными свойствами, а также указан регистрационный номер, подтверждающий их регистрацию в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О безопасности пищевых продуктов".