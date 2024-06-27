Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией

Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Таллинне на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

Он отметил, что в результате диалога с турецкой стороной уже достигнуты четкие договоренности, чтобы обозначить шаги, которые могут быть предприняты в направлении полного урегулирования.

Также министр коснулся вопроса открытия границ между Ереваном и Анкарой для граждан третьих стран и граждан Армении и Турции с дипломатическими паспортами.

"Мы постоянно подтверждаем нашу приверженность этому. Я действительно считаю, что пришло время реализовать эти договоренности", - сказал Мирзоян.

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