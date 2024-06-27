В Азербайджане вносятся изменения в границы некоторых избирательных округов.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Равзат Гасымов.

Он отметил, что в Азербайджане принято решение о создании Агдеринского района.

"В связи с этим Центральная избирательная комиссия должна предпринять соответствующие шаги. С частичными изменениями на территории Тертерского, Кяльбаджарского и Агдамского районов был создан Агдеринский район. В связи с этим возникла необходимость внесения изменений в границы избирательных округов", - пояснил он.

Р.Гасымов упомянул, что ЦИК должен провести определенные корректировки с точки зрения представительства, чтобы все районы были представлены в парламенте Азербайджанской Республики.

"Так, в границы и названия избирательных округов № 96 в Геранбое, № 97 Тертер-Нафталан-Геранбой, № 118 города Агдам, № 119 села Агдам, № 124 Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавенд должны быть внесены частичные изменения", - добавил он.

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