Любитель розовых пижам Макрон боится за свою безопасность

Президент Франции Эммануэль Макрон, который в последнее время занимает крайне воинственную позицию и даже призывает ввести в Украину официальные иностранные войска, похоже, задумался о собственной безопасности.

Конечно, напрямую он не сказал, что после ряда острых фраз и щекотливых призывов опасается жесткого ответа или же боится за свою жизнь, но намекнул, что Европа в случае чего должна сама быть готова себя защитить.

"Нам нужно самим построить стратегическую оборону для Европы. Европа должна защищать то, что для нее важно, с союзниками или в одиночку", - заявил Макрон, отметив, что на США больше надежды нет.

Этой теме посвящен пост в Телеграм-канале "Шейх Тамир", причем текст сопровожден фото французского лидера в розовой пижаме. Автор словно намекает, каким "грозным" на самом деле является Макрон.

Ранее мы писали, что от Макрона начали отстраняться даже ближайшие соратники - называют его "токсичным" и нос воротят.

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