Телохранитель Макрона получил срок

26 июня суд вынес окончательный приговор телохранителю президента Франции Александру Беналле, обвиняемому в насилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на La Depeche, Беналла получил три года тюремного заключения, в том числе один год по делу о насилии, совершенном 1 мая 2018 года. Апелляция была отклонена.

Издание отмечает, что спустя шесть лет после скандала, потрясшего первый пятилетний срок Эмманюэля Макрона, дело подошло к окончательному завершению.

Напомним, что тогда правительственный телохранитель проник в ряды полиции во время демонстрации на площади Контрескарп в Париже и жестоко избил пятерых человек. Одному молодому человеку затоптали грудь и бросили пострадавшего на землю. Видео было опубликовано газетой Le Monde, установившей личность преступников, среди которых был Беналла.

На открытии апелляционного суда телохранитель Макрона признал часть обвинений.

"Я, несомненно, допустил много ошибок", - утверждал он, заявив, что это были "юношеские ошибки". По его мнению, протесты, которые он пытался подавить, были равносильны "гражданской войне".

На стенде Георгиос Д., один из пострадавших, рассказал: "Как только я оказался на земле, он [Александр Беналла] намеренно наступил мне на грудь, у меня перехватило дыхание и я вырвал".

После вышеуказанных событий Александр Беналла ушел в отставку и улетел в Швейцарию, где работал в частном секторе.