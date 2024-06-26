Хиллари Клинтон выпустит мемуары

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выпустит новые мемуары под названием "Что-то потеряно, что-то приобретено: размышления о жизни, любви и свободе" в сентябре 2024 года. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мемуары Клинтон выйдут в свет 17 сентября, за семь недель до дня выборов президента. В новой книге она расскажет как о личном, так и о политике. Также она поделится размышлениями о ее браке, дружбе и процессе старения, а также с предложением ее взглядов на такие темы, как Россия и предстоящие выборы в США", - передает издание.

По словам издателя, новые мемуары политика читаются так, "будто вы сидите со своим самым умным, забавным и интересным другом за долгим обедом".

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