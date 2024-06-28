Эмин Гусейнов назвал сроки заселения второго жилого квартала в Физули

Заселение второго жилого квартала в Физули начнется осенью 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу Trend сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

"Строительные работы во втором квартале уже начались, и ожидается, что строительство в четвертом квартале стартует в сентябре. После мы приступим к строительству пятого квартала, а затем первого и третьего. Почему в такой последовательности? Потому что каждый из этих кварталов имеет свои особенности и различную сложность проектировочных работ. Различия заключаются в дизайне, используемых материалах и особенностях ландшафта", - подчеркнул он.

По словам Гусейнова, для каждого квартала требуется различное время подготовки к строительству, прохождения экспертизы и проведения государственных тендеров.

"Поэтому сроки строительства отличаются. Процесс уже запущен, что само по себе является положительной новостью. К середине 2025 года, в период с августа по сентябрь, мы увидим первых жителей во втором квартале", - добавил он.

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