В Культурном центре Азербайджана в Берлине состоялась презентация книги "Əlifba. A Cultural Alphabet"

В Культурном центре Азербайджана в Берлине при поддержке посольства Азербайджана в Германии состоялась презентация книги "Əlifba. A Cultural Alphabet", сообщили Day.Az в пресс-службе журнала NARGIS.

В презентации приняли участие посол Азербайджана в Германии Насими Агаев, представители культуры, модной индустрии, дизайнеры, инфлюенсеры, владельцы книжных магазинов, представители посольств стран, а также гости посольства Азербайджана в Германии и представители азербайджанской диаспоры.

Книга "Əlifba. A Cultural Alphabet" - это азербайджанский алфавит для взрослых и детей с красочными иллюстрациями, в котором по каждой букве азербайджанского алфавита приводится информация о том или ином архитектурном памятнике, произведении искусства, исторической традиции или фольклорном персонаже нашей страны, и за этим стоит серьезная исследовательская работа.

Идейным вдохновителем и автором проекта стала Ульвия Махмуд, главный редактор журнала NARGIS, автор множества уникальных арт-проектов, главной целью которых является продвижение азербайджанской культуры во всем мире.

Книга представлена на четырех языках - немецком, английском, испанском и итальянском. Ее основная цель - пропаганда истории, культурного наследия Азербайджана и азербайджанского языка.

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев и главный редактор журнала NARGIS Ульвия Махмуд поприветствовали гостей и пригласили их к просмотру фильма "History in Letters" - документальной анимационной драмы, которая знакомит зрителей с азербайджанской культурой и историей сквозь призму алфавита. Это не просто документальный мультфильм, а философский поиск, который погружает зрителя в исследование истины и силы любви к искусству. Над фильмом работали: режиссер Меран Исмаилсой, сценарист Агамехти Абидов, анимационный художник Кянан Шейхзаманлы. Спонсором данного анимационного фильма выступила компания bp.

Особенность проекта состоит еще и в том, что над ним работали исключительно азербайджанцы. Гости наслаждались изысканными блюдами азербайджанской кухни в сопровождении музыкальной программы с участием народного артиста Азербайджана, ханенде Алима Гасымова и заслуженного артиста, пианиста Исфара Сарабского, которые подготовили уникальную композицию, основанную на синтезе мугама и электронных ритмов. Также гости вечера смогли насладиться записью игры молодого и талантливого азербайджанского артиста Elrein.

Скульптором Теймуром Гарибовым была изготовлена специальная подставка под книгу в виде кристалла, иллюстрации были выполнены художником Орханом Гусейновым.

После окончания мероприятия каждый гость вечера получил в подарок уникальное издание книги, а также специально записанную музыкальную пластинку с композицией от ханенде Алима Гасымова и пианиста Исфара Сарабского, июньский выпуск журнала Nargis, постер, открытки и карту.

В ближайшем будущем книга будет доступна во всех книжных магазинах города.

Впервые проект "Əlifba. A Cultural Alphabet" увидел свет в 2019 году. Презентация книги состоялась в Стамбуле. Информация в книге была представлена на четырех языках - азербайджанском, турецком, английском и русском.

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