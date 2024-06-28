Президент Ильхам Алиев принял помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии

28 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Джеймс О'Брайен с удовлетворением отметил состоявшийся недавно телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с Президентом Ильхамом Алиевым и проведенные в ходе него обсуждения. Он подчеркнул приверженность США продвижению региональной мирной повестки дня и готовность Соединенных Штатов поддержать этот процесс. Джеймс О'Брайен отметил важность сотрудничества между Азербайджаном и США в различных сферах, в том числе дальнейшего развития наших отношений на стратегическом уровне. В этом контексте были обсуждены вопросы, связанные с региональным сотрудничеством, Средним коридором и др.

С удовлетворением вспомнив свой телефонный разговор с Энтони Блинкеном, Президент Ильхам Алиев сказал, что в ходе него был обсужден широкий спектр отношений.

Было подчеркнуто, что между Азербайджаном и США с первых дней независимости нашей страны было налажено успешное сотрудничество в различных сферах.

В ходе беседы были отмечены роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, сотрудничество между Азербайджаном и США в энергетической сфере, эффективные и полезные консультации делегаций двух стран, проводимые в рамках СОР. Было подчеркнуто, что США и впредь продолжат оказывать поддержку для успешного проведения COP29.