От спиричуэлс до джаза: концерт Хоровой капеллы в Баку

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Азербайджанской государственной хоровой капеллы, сообщает Day.Az.

Под руководством художественного руководителя и главного дирижера хоровой капеллы - народной артистки Гюльбаджи Имановой, в сопровождении концертмейстеров Эльдара Мамедова, Нармин Рзаевой и Эльхана Нифтиева и в исполнении солистов - заслуженного артиста Антона Ферштандта, лауреата республиканских и международных конкурсов Эльнура Гусейнова, Шакира Мамедова, Эмина Мамедова, Арастуна Гулиева, Фархада Алекперова и Адиля Бахышлы прозвучали спиричуэлсы и джазовые композиции.

Музыкальная программа вызвала большой интерес слушателей, и была встречена аплодисментами.

Отметим, что Азербайджанская государственная хоровая капелла была основана в 1926 году выдающимся композитором, музыковедом, педагогом основоположником азербайджанского профессионального музыкального искусства, народным артистом СССР Узеиром Гаджибейли как многоголосный хор.

С момента основания на протяжении многих лет коллективом руководил заслуженный деятель искусств, хормейстер Эдуард Новрузов. С февраля 1996 года художественным руководителем капеллы является народная артистка, профессор, заведующая кафедрой "Хорового дирижирования" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Гюльбаджи Иманова. В настоящее время хормейстер хоровой капеллы является доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Юлизана Кухмазова.

Диапазон коллектива огромен, а творческие интересы широки и разнообразны. В репертуаре капеллы более тысячи произведений. Хоровая капелла выступала в Турции, России, Украине, Франции, Германии, Испании, Грузии.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!