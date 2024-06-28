https://news.day.az/economy/1671217.html Нефть подорожала на мировых рынках
Нефть подорожала на мировых рынках
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость сентябрьского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,48% и составила $85,67 баррель.
Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в августе , повысилась на 0,59% и составила $82,22.
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