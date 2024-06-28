https://news.day.az/society/1671331.html Пожар в бакинском ресторане - ОБНОВЛЕНО
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Пожар в бакинском ресторане - ОБНОВЛЕНО
Пожар в ресторане, расположенном на проспекте Ататюрка в Наримановском районе города Баку, был потушен за короткое время силами Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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14:55
В Баку горит ресторан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в ресторане, расположенном на территории Наримановского района города Баку.
На место привлечены подразделения пожарной охраны государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация.
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