Все чаще о страхах, патологической подозрительности и развивающейся мании преследования премьер-министра Армении Никола Пашиняна пишут армянские СМИ.

Как передает Day.Az, газета "Иравунк" подчеркивает:

"Никол, который с широкой улыбкой, беззаботно катаясь на велосипеде пытается показать, что полностью уверен в своей команде и армянском обществе, в реальности начал не доверять даже собственной тени.

В его близком окружении шепчутся о том, что Пашинян спустил руководителям правоохранительных структур распоряжение о прослушке всех без исключения членов "ГД". В особенности он стал сомневаться в активе "Гражданского договора", члены которого клянутся именем своего шефа, но эти клятвы больше не стоят для него и ломаного гроша.

Поговаривают, что теперь Никол выбирает преданных себе исключительно после "тестирования" со стороны жены, Анны Акопян".

Об этом же можно узнать из публикации другой армянской газеты - "Жоговурд":

"По сведениям нашей газеты, премьер-министр РА Никол Пашинян несколько дней назад встретился с представителями полицейской системы и заявил, что он рядом с ними. Более того, по полученной нами информации, глава кабмина также лично дал устное указание руководителям силовых структур, чтобы ни по какому делу, ни в коем случае не арестовывали бы ни одного сотрудника полиции. Пашинян пояснил, что если они пойдут на арест, то тем самым сломят дух полицейских, в то время как не следует им обрезать "крылья".

Именно в связи с этим распоряжением до сих пор ни один из полицейских не был привлечен к ответственности за насилие против членов Движения, стартовавшего еще в апреле.

В следственном комитете РА сообщили, что по уголовным делам, возбужденным в отношении участников инициативы "Тавуш во имя Родины", в связи с проявленными в ходе митингов и акций протеста очевидными преступными деяниями, государственное обвинение предъявлено в общей сложности 59 гражданам. В качестве меры пресечения в отношении 29 обвиняемых был избран арест. Из них домашний арест избран для 13 человек, запрет на отсутствие - для 15, воспитательный надзор - для 1 и административный надзор - для 1. В суд направлено 7 уголовных производств с обвинительными заключениями в отношении 17 человек", - пишет "Жоговурд", отмечая, что ни один полицейский не будет наказан хотя бы формально.

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