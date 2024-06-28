https://news.day.az/world/1671230.html У берегов Перу произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами
У берегов Перу произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,0 единицы зафиксировано у побережья Перу, объявлена угроза цунами.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 250 км к юго-востоку от города Ика с населением около 246 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 56 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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