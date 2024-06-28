Землетрясение магнитудой 7,0 единицы зафиксировано у побережья Перу, объявлена угроза цунами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 250 км к юго-востоку от города Ика с населением около 246 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 56 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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