В сентябре этого года начнется строительство четвертого жилого квартала в Физули.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

"На сегодняшний день в самый населенный из освобожденных районов страны - Физулинский район - вернулись 822 семьи общей численностью 3 132 человека. Из них 450 учеников уже проходят обучение в школе", - сказал он.

Он также добавил, что активно ведутся работы по строительству центрального парка в городе Физули.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!