Банк ABB представил новую кобрендовую карту в партнерстве с Visa и Bolt, предназначенную для водителей такси, работающих с Bolt. Водители могут получить эту карту через систему "Business Internet Bank" и воспользоваться ее многочисленными возможностями.

Карта, совмещающая в себе функции дебетовых и кредитных карт, будет очень полезна как водителям, так и пассажирам. Безналичные оплаты, совершаемые пассажирами за проезд в такси, напрямую поступают на эту кобрендовую карту. Водители также могут использовать эту карту в качестве кредитной. Карта позволяет повышать кредитный лимит, а также совершать оплаты посредством добавленных сумм.

У карты есть и другие преимущества. Она дает пользователям доступ к системе лояльности Банка ABB Fayda и ее программам Fayda Max, где им будут предложены интересные возможности, основанные на их личных потребностях и клиентском опыте. Например, таксисты смогут заработать высокий кешбэк в местах частого использования, таких, как АЗС, магазины запчастей, а также в некоторых кафе и ресторанах.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях МБА, на официальном интернет сайте https://abb-bank.az/ или колл-центре по номеру 937, а также через корпоративные страницы в социальных сетях.