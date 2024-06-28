В Шуше откроется кадровый центр по туризму.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

"Первый этап уже завершен, и место для центра выбрано", - сказал Керимов.

Отметим, что основная цель данного мероприятия заключается в представлении субъектам предпринимательства инвестиционных возможностей и бизнес-перспектив Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, а также обсуждение модели государственно-частного партнерства.

Кроме того, на мероприятии организованы панельные дискуссии о применяемых на освобожденных от оккупации территориях льготах и преференциях, других мерах государственной поддержки, роли предпринимателей в восстановлении и экономической реинтеграции этих территорий.

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