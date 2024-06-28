Спецпредставитель Президента Азербайджана о cтроительстве отелей в Агдаме

Строительство Agdam City Hotel почти завершено.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

"Кроме того, ведутся интенсивные работы по возведению Hilton Garden Inn, который также будет располагаться в Агдаме. Необходимо призвать местных предпринимателей активно участвовать в восстановлении региона, подчеркнув наличие множества сфер и широких возможностей для инвестиций", - сказал он.

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