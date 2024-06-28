В Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Милли Меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва распущен.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.