https://news.day.az/officialchronicle/1671333.html В Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы – Распоряжение
В Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы – Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Милли Меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва распущен.
Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.
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