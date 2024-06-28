Снижаются штрафы за ряд проступков

В Азербайджане снижаются штрафы за непроведение предрейсовой проверки технического состояния автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, за неорганизацию предрейсового и иного необходимого медицинского осмотра водителей этих автотранспортных средств.

Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, за указанные проступки должностные лица будут оштрафованы в размере от ста пятидесяти до двухсот манатов, юридические лица - от двух тысяч до трех тысяч манатов.

Отметим, что в настоящее время за эти проступки должностные лица штрафуются на сумму от пятисот до восьмисот манатов.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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