Названа дата запуска турецкого спутника связи Türksat 6A из США

Новый турецкий спутник связи Türksat 6A будет запущен на орбиту в ночь на 9 июля с территории США. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Уралоглу в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наш национальный спутник связи Türksat 6A в ночь на 9 июля отправится в космос из Флориды на ракете Falcon 9 компании SpaceX", - написал он.

Как сообщал в мае министр промышленности и технологий Фатих Каджыр, Турция с помощью Türksat 6A рассчитывает оказывать услуги связи 4,5 млрд человек по всему миру. По его словам, группировка турецких спутников связи за счет 6А станет эффективнее в регионе Юго-Восточной Азии с населением 1,5 млрд человек.

Турция начала активно развивать космическую программу с начала 2000-х, хотя свой первый спутник запустила еще в 1994 году. Республика вывела на орбиту девять спутников связи и исследовательские аппараты для наблюдения за Землей. Страна продолжает разрабатывать спутники военного назначения и отправила астронавта в космос в составе миссии Axiom 3.

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