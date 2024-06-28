Глава АБР о роли Азербайджана в борьбе с изменением климата

Азербайджан находится на переднем фланге борьбы с изменением климата, и Азиатский банк развития поддерживает все его действия на национальном уровне и как председателя COP29.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава (Masatsugu Asakawa) в ходе выступления 28 июня в университете ADA.

По его словам, Азербайджан является значимым игроком в обсуждении экологических и климатических проблем и принятии важных общемировых решений.

"Молодое поколение может быть климатическими чемпионами в конференциях ООН по изменению климата, и это логично, так как изменения климата напрямую влияют на будущее", - отметил президент АБР.

По его словам, предстоящая в ноябре COP29 является важнейшей платформой для того, чтобы получать и делиться опытом по решению климатических проблем.

"Если не принять срочные меры, то температура на планете может вырасти на 1,8-2,2 градуса, что повысит риски для жизнедеятельности", - считает Асакава.

Он высказался за увеличение климатического финансирования, что было обсуждено на COP28 в Дубае и будет в центре внимания COP29 в Баку и COP30 в Бразилии.

"АБР уделяет большое внимание кредитованию проектов, направленных на защиту экологии", - сказал глава банка.

Отметим, что активы АБР составляют около 300 млрд долларов. По состоянию на первое апреля текущего года объем программ финансирования, реализованных в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Азиатским банком развития (АБР), составил 4,2 миллиарда долларов США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!