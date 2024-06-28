Какой будет погода в Азербайджане в июле?

Обнародован прогноз погоды на июль в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в июле среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в некоторых регионах превысит ее. Количество осадков тоже будет близким к климатической норме, а в некоторых регионах немного превысит ее.

Среднемесячная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составит 26-28 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 1 градус выше. Ночью ожидается 22-27 градусов, днем 30-35 градусов, в отдельные дни 37-40 градусов. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма - 2-3 мм).

Во втором месяце лета в районах Азербайджана ожидается 40-43 градусов, количество осадков будет близким к месячной норме.

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