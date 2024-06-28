Будут оштрафованы организаторы незаконных парковочных мест

Организаторы незаконных парковочных мест или требующие оплаты в связи с этой услугой будут оштрафованы на сумму до 2 тысяч манатов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, за организацию парковочных мест на государственных автомобильных дорогах лицами, не имеющими полномочий, предоставление услуги парковки или требование оплаты в связи с этой услугой, физические лица будут оштрафованы в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица - от 300 до 500 манатов. Если применение этих мер будет признано недостаточным, то с учетом обстоятельств дела и личности совершившего проступок лица может быть применен административный арест на срок до пятнадцати суток, а юридические лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов.

После обсуждения документ был принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!