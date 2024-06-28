В Джебраиле до конца года будет сдан в эксплуатацию комплекс из 33 домов

В Джебраиле до конца текущего года будет сдан комплекс из 33 домов на 712 квартир.

Об этом в пятницу Trend сообщил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, передает Day.Az.

Он отметил, что в этом году планируется переселение в город Джебраил.

"В настоящее время строительство комплекса из 33 домов на 712 квартир практически завершено, и переселение уже запланировано. Ремонтные работы также подходят к концу. Кроме того, идет активная работа в селе Хоровлу, куда также планируется переселение. В селе Шукюрбейли в Джебраиле также ведется активное строительство. В Зангилане, как в самом городе, так и в селе Джахангирбейли, идет строительство квартир и школы. В Губадлы, селах Зиланлы и Махрузлу также ведется активное строительство, и планируется переселение бывших вынужденных переселенцев", - сказал Вахид Гаджиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!