В Гаджигабуле эвакуировали граждан, оставшихся без помощи в результате селей

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что жители села Губалыбалоглан Гаджигабульского района оказались в беспомощном состоянии в результате селей на участке реки Пирсаат.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в район были привлечены войска гражданской обороны МЧС и силы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах. Пострадавшие были эвакуированы, ведутся работы по сооружению плотин.

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