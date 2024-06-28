https://news.day.az/society/1671227.html В Гаджигабуле эвакуировали граждан, оставшихся без помощи в результате селей - ФОТО - ВИДЕО
В Гаджигабуле эвакуировали граждан, оставшихся без помощи в результате селей - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что жители села Губалыбалоглан Гаджигабульского района оказались в беспомощном состоянии в результате селей на участке реки Пирсаат.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в район были привлечены войска гражданской обороны МЧС и силы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах. Пострадавшие были эвакуированы, ведутся работы по сооружению плотин.
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