В Лачине начнутся съемки индийского фильма.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу Trend сообщил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов

"Во-первых, стоит отметить, что Амиль Амаль является талантливым режиссером. Начав свою карьеру с документальных фильмов, он продолжает создавать картины продолжительностью 40-45 минут. Некоторые из его работ уже были номинированы на различные премии. Более того, Амаль получил грант и финансирование от министерства культуры Азербайджана для создания нового фильма. Часть фильма уже снята, и сейчас Амаль готовится к продолжению работы. Мы надеемся, что больше продюсерских центров обратят внимание на этот проект", - сказал он.

М. Мамедов также отметил, что Лачин сам по себе уникален и привлекает художников разных направлений.

"Индийские продюсеры проявляют большой интерес и могут финансировать как азербайджанские фильмы, так и фильмы других стран. Это подтверждает международный интерес к нашей киноиндустрии", - добавил он.

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