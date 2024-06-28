Останки шехида Эльмана Джавадова захоронены в Сумгайыте

Останки Джавадова Эльмана Хуршуд оглу, считавшегося пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, и похороненного как безымяный шехид на Аллее шехидов в Баку, захоронены в городе Сумгайыт.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня в доме шехида прошла церемония прощания.

В церемонии прощания приняли участие члены семьи шехида, ветераны, а также сотрудники Исполнительной власти города, правоохранительных органов, представители общественности.

Останки Эльмана Джавадова были похоронены на Аллее шехидов города Сумгайыт.

Во время похорон был исполнен государственный гимн в сопровождении военного оркестра и произведен залповый огонь.

Председатель Сумгайытского городского совета ветеранов, отец шехида - Совет Шукюров вручил брату Эльмана Джавадова флаг Азербайджана, которым был обернут гроб покойного.

Отметим, что Джавадов Эльман Хуршуд оглу считался пропавшим без вести с 1992 года.

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