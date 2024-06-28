В ближайшее время в селе Дашалты Шушинского района начнется строительство частных домов для желающих приобрести недвижимость.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов на мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

"Хочу отдельно отметить, что началось строительство первичной туристической инфраструктуры в селе Дашалты, расположенном неподалеку от города Шуша. Также планируется выделение земельного участка для предпринимателей, заинтересованных в инвестировании. В скором времени начнется процесс свободного строительства частных домов для граждан", - сказал Керимов.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!