Джавид Гусейнов назначен руководителем Аппарата Верховного суда Азербайджана

Назначен новый руководитель Аппарата Верховного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az, этот пост доверен Джавиду Гусейнову.

Д.Гусейнов долгие годы работал на различных руководящих должностях в судебно-правовой сфере. Он был руководителем Аппарата Судебно-правового совета в 2005-2023 годах, советником министра юстиции Азербайджана в 2023-2024 годах.

С 2024 года он занимал должность начальника отдела анализа судебной практики Верховного суда.

За время своей деятельности Д.Гусейнов распоряжениями Президента Азербайджанской Республики был награжден различными орденами и медалями.

Он награжден медалью "За отличие на государственной службе", орденом "За службу Родине" 3-ей степени, медалью государственного советника 2-й степени, медалью "За отличие в области юстиции", юбилейными медалями "100-летие правосудия Азербайджана" и "100-летие Верховного суда Азербайджана".

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