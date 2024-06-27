Венгрия отвергла обвинения США в антисемитизме

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения в адрес его страны, содержащиеся в ежегодном докладе Госдепартамента о свободе вероисповедания в мире. Документ был представлен 26 июня в Вашингтоне госсекретарем Энтони Блинкеном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мой коллега Энтони Блинкен только что раскритиковал нашу страну по вопросу религиозной свободы, заявив, что "официальные лица" используют антисемитскую риторику. Это абсолютно бессмысленное обвинение со стороны руководителя внешнеполитического ведомства той страны, где в последнее время резко возросло число нападений на евреев и антисемитских беспорядков в университетских кампусах", - написал глава МИД в Facebook.

"Между тем национальная сборная Израиля по футболу и клубные команды в следующем сезоне снова будут проводить свои матчи в Венгрии. Потому что здесь они чувствуют себя в безопасности", - добавил Сийярто.

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