К сведению директоров школ и их заместителей

На следующем этапе является важным также участие директоров школ и их заместителей в процессе сертификации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на мероприятии "Сертификация 2024: профессиональный учитель - качественное образование" в Университете АDА.

"Мы считаем важным, чтобы назначаемые директора школ выбирались именно из числа учителей, показавших высокие результаты", - сказал министр.

Отметим, что 24 июня учителя по иностранному языку (немецкий, французский, русский язык и литература и т.д.), а также учителя азербайджанского языка (русское отделение), начальных классов, азербайджанского языка и литературы приняли участие в тестовом этапе процесса сертификации. Ранее к аттестации впервые были привлечены учителя математики и английского языка.

На этапе тестового экзамена преподавателям надо было ответить в течение 120 минут на 60 вопросов, касающихся общеобразовательных программ, методик обучения и стратегий обучения по учебному предмету. Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл. Подсчет баллов по результатам этого этапа осуществлялся с помощью программного обеспечения, и сразу после завершения экзамена результат отражался на компьютере кандидата.

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