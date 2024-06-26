https://news.day.az/society/1670888.html Снижена скорость на дороге в аэропорт
Снижена скорость на дороге в аэропорт
В связи с наблюдаемой в настоящее время ветреной погодой скорость движения автомобилей на некоторых полосах дороги круг Зых - аэропорт снижена до 20 километров в час. В то же время на всех информационных табло добавлен предупреждающий знак "Сильный ветер".
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
"Просим водителей соблюдать скоростной режим и обращать внимание на информационные табло", - говорится в сообщении.
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