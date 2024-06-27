Хорошая новость для учителей

Около 35% учителей будут получать зарплату в размере 1000 манатов и выше в 2024/2025 учебном году.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления на конференции "Сертификация-2024: профессиональный учитель - образование с качеством".

Также министр отметил, что в результате сертификации педагогов более 55 тысяч учителей, как прогнозируется, получат прибавку к заработной плате. Ожидается, что количество учителей, которые получат 35-процентную прибавку к заработной плате, вырастет примерно до 17,5 тыс. человек.

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