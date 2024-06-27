Азия все больше снижает зависимость от Запада

Страны Азии все меньше зависят от Запада и все чаще связывают свои экономические интересы с Китаем или Россией. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В качестве примера такого разворота Bloomberg приводит недавнее заявление премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима о желании его страны вступить в БРИКС. Отмечается, что это объединения стало "альтернативой возглавляемым Западом институтам, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд", который прославился жесткими мерами, негативно сказавшимися на экономике некоторых стран региона в период азиатского финансового кризиса в 1990-е годы.

Ранее агентство Bloomberg писало, что расширение БРИКС усилит объединение как противовес Группе семи (G7). Как отмечало издание, участники этой группы выступают против "гегемонии США" на международной арене, а за счет увеличения числа членов могут успешнее противостоять G7.

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