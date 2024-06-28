В реке Араз наблюдается повышение уровня воды

Наблюдается повышение уровня воды в реке Араз. Принимаются срочные неотложные меры для регулированию уровня воды на гидроузле "Бахрамтепе".

Как сообщает Day.Az, дождливые погодные условия, наблюдающиеся на территории страны, повлияли также на повышение уровня воды в реке Араз. По словам начальника Управления эксплуатации гидроузла "Бахрамтепе" Джалила Алиева, со вчерашнего вечера уровень воды начал повышаться. Поскольку сегодня утром поток воды в Аразе был равен 400 кубометрам в секунду, были начаты работы по регулированию уровня воды.

На данный момент поток воды в реке снижен до 120 кубометров в секунду. В настоящее время опасности по уровню воды в реке нет.

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