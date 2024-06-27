https://news.day.az/world/1670902.html В Стамбуле частично обрушился четырехэтажный дом - ФОТО
В Стамбуле частично обрушился четырехэтажный дом - ФОТО
Четырехэтажный дом частично обрушился в районе Бахчелиэвлер в европейской части Стамбула. Данных о пострадавших пока нет, причины ЧП выясняются, сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел в четверг утром. Под завалами могут находиться люди. На место происшествия прибыли экстренные службы, отмечает канал.
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