В Стамбуле частично обрушился четырехэтажный дом

Четырехэтажный дом частично обрушился в районе Бахчелиэвлер в европейской части Стамбула. Данных о пострадавших пока нет, причины ЧП выясняются, сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в четверг утром. Под завалами могут находиться люди. На место происшествия прибыли экстренные службы, отмечает канал.