В Молдове сообщили, что страна запросит переходный период при вступлении в ЕС

Власти Молдовы надеются, что страна станет членом ЕС к 2030 году, но намерены запросить переходный период для сельскохозяйственного и экологического секторов. Об этом заявила на брифинге вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы подтвердили нашу цель - стать полноправным членом Европейского союза к 2030 году. И мы также подтвердили области, где мы, возможно, попросим переходный период, чтобы Молдова была полностью готова к вступлению в ЕС, была конкурентоспособной и способной внести вклад в благосостояние всего европейского континента", - сказала вице-премьер, отметив, что переходный период может понадобиться для "сельскохозяйственного и экологического секторов".

На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров 25 июня в Люксембурге о вступлении Украины и Молдовы. Следующим шагом в переговорах о вступлении в ЕС станет двусторонний скрининг. На этой неделе Европейская комиссия должна представить график скрининга, который может продлиться от 12 до 18 месяцев.

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